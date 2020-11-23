Минздрав Израиля объяснил, почему в отчете за сутки число умерших от COVID-19 было большим, чем за предыдущую неделю

Пресс-служба министерства здравоохранения Израиля в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il разъяснила, каким образом число жертв коронавирусной болезни COVID-19 за одни последние сутки (49) оказалось большим, чем за всю предыдущую неделю (36).

Как следует из ответа миндрава, 22 ноября умерли 12 больных COVID-19 (что тоже необычно много для последней недели), а еще 37 смертей были учтены "ретроактивно за предыдущие дни".

В прошлом уже бывали случаи, когда минздрав корректировал данные по умершим подобным образом. Например, когда выяснилось, что не учтены все умершие дома или в домах престарелых.

В 14:50, в понедельник, 23 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 13:39. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 329650 заразившихся (примерно +800 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 8479 человек. 318361 выздоровели после коронавируса. 2810 заболевших COVID-19 умерли.

536 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 306 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 135 из них в критическом состоянии, 117 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 80 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не менялось, но число зараженных последовательно росло.

За последние сутки проведены 33765 тестов. В 2,3% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1150), Нацерете (399) и Хайфе (317). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В связи с ростом числа тяжелобольных COVID-19 власти предупреждают о возможности третьего карантина

Заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявляет, что выступает против новых послаблений карантинных мер, и предупреждает, что в связи с новым ростом эпидемии коронавируса в стране может быть принято решение о третьем карантине.

Киш вслед за гендиректором минздрава Хези Леви предлагает учителям регулярно проходить проверки на коронавирус.

При этом министерство здравоохранения выступает против возобновления работы закрытых торговых центров. На прошлой неделе генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви на очередной пресс-конференции заявил, что планируется открыть в стране несколько торговых центров, чтобы проверить, реально ли соблюдать в таких местах ограничение на число покупателей, а также возможно ли проводить в случае заражения кого-то из сотрудников или покупателей эпидемиологическое исследование.