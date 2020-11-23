Коронавирус в Израиле: за сутки проведено 33892 тестов, в 2,3% случаев выявлен COVID-19

В 19:3, в понедельник, 23 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:30.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 329823 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 8489 человек. 2810 заболевших COVID-19 умерли.

531 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 296 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 128 из них в критическом состоянии, 115 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 88 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не менялось, но число зараженных последовательно росло.

За последние сутки проведены 33892 теста. В 2,3% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1140), Нацерете (384) и Хайфе (320). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В связи с ростом числа тяжелобольных COVID-19 власти предупреждают о возможности третьего карантина

Заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявляет, что выступает против новых послаблений карантинных мер, и предупреждает, что в связи с новым ростом эпидемии коронавируса в стране может быть принято решение о третьем карантине.

Киш вслед за гендиректором минздрава Хези Леви предлагает учителям регулярно проходить проверки на коронавирус.

При этом министерство здравоохранения выступает против возобновления работы закрытых торговых центров. На прошлой неделе генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви на очередной пресс-конференции заявил, что планируется открыть в стране несколько торговых центров, чтобы проверить, реально ли соблюдать в таких местах ограничение на число покупателей, а также возможно ли проводить в случае заражения кого-то из сотрудников или покупателей эпидемиологическое исследование.