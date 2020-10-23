Коронавирус в Израиле: в настоящий момент больше всего заразившихся в Иерусалиме

В пятницу, 23 октября, вечером, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:17.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 308840 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 16380 человек. 290130 выздоровели после коронавируса. 2329 заболевших COVID-19 умерли.

988 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 573 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 227 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 152 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 33789 тестов. Коронавирус выявляли примерно в 2,1% случаев.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (2366). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) процент госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелом менее 3% (почти достигнуто).

В воскресенье, 18 октября, в соответствии с решением правительства, начался первый этап выхода страны из режима общего карантина, введенного 18 сентября. Власти подчеркивают: большинство карантинных мер остаются в силе.

На первом этапе:

– возобновили работу детские сады;

– открылись малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

– кафе и рестораны начали оказывать услуги take away;

– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

– открылись национальные парки и пляжи;

– открылись площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах");

– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;

– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.



Наибольшее опасение властей вызывает процесс возобновления работы детских садов и йешив, так как этот шаг, особенно в "красных" городах может привести к новому всплеску эпидемии коронавирусной болезни.

В ночь на 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидаются 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых" стран будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Не исключено, что второй и третий этап "поменяют местами" из-за неготовности системы образования.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнес-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.