Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье23 сентября 2020 г., 08:14

Минздрав Израиля: за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав Израиля: за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом

Утром 23 сентября координатор действий по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил в интервью Ynet, что за последние сутки в Израиле были выявлены 6720 новых зараженных (сколько тестов при этом было проведено, он не сказал).

Последний отчет минздрава по коронавирусу был опубликован утром 22 сентября, вечерние отчеты не публиковались без объяснения причин.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в минздрав. В ответ на наш запрос были даны следующие данные: за последние сутки проведены 59169 тестов, выявлены 6782 новых заразившихся.


Через четверть часа после передачи этих данных нашей редакции на официальной странице минздрава Израиля в Telegram было объявлено о выявлении 6861 заразившегося на основании данных 59169 тестов.

Речь идет о рекордном числе выявленных зараженных коронавирусом за сутки при рекордном числе проведенных тестов. Заражение выявляется в 11,5% случаев при проведении теста.

Более подробные данные, по всей видимости, будут опубликованы в ближайшее время.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:14 Минздрав Израиля: за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом
07:26 Больше всего заразившихся коронавирусом и умерших от COVID-19 в США, Бразилии и Индии, самая высокая относительная смертность в Перу
06:04 Коронавирус в мире: более 975 тысяч умерших, примерно 7,2 млн инфицированы в настоящее время
21:51 Больница "РАМБАМ" использует подземную парковку для коронавирусного отделения
19:16 Число жертв COVID-19 в США превысило 200 тысяч человек
17:01 Коллективный иммунитет к COVID-19 еще очень далек от достижения
14:22 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 550 заразившихся, пять больных умерли
12:10 Получите деньги по "Битуах сиуди" больничных касс правильно
12:07 Гендиректор ВОЗ: нет гарантий, что одна из почти 200 находящихся в разработке вакцин от коронавируса будет действовать
12:06 Минздрав Израиля: более 51 тысячи зараженных коронавирусом, 25 умерших от COVID-19 за сутки
...