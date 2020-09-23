Минздрав Израиля: за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом

Утром 23 сентября координатор действий по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил в интервью Ynet, что за последние сутки в Израиле были выявлены 6720 новых зараженных (сколько тестов при этом было проведено, он не сказал).

Последний отчет минздрава по коронавирусу был опубликован утром 22 сентября, вечерние отчеты не публиковались без объяснения причин.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в минздрав. В ответ на наш запрос были даны следующие данные: за последние сутки проведены 59169 тестов, выявлены 6782 новых заразившихся.

Через четверть часа после передачи этих данных нашей редакции на официальной странице минздрава Израиля в Telegram было объявлено о выявлении 6861 заразившегося на основании данных 59169 тестов.

Речь идет о рекордном числе выявленных зараженных коронавирусом за сутки при рекордном числе проведенных тестов. Заражение выявляется в 11,5% случаев при проведении теста.

Более подробные данные, по всей видимости, будут опубликованы в ближайшее время.