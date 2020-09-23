Коронавирус в Израиле: 658 больных в тяжелом состоянии, 177 подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в среду, 23 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 203136 заразившихся. В настоящий момент заражены 57131 человек. 144686 выздоровели после коронавируса. 1317 больных умерли.

1365 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 658 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 177 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 263 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 61165 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5795), Бней Брак (2922), Ашдод (2068), Тель-Авив-Яффо (1599), Петах-Тиква (1417), Нетания (1371), Беэр-Шева (1298), Холон (1227), Модиин Илит (1214), Хайфа (1155), Ришон ле-Цион (1090). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных (более 1000). Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

18 сентября в Израиле вступил в силу режим общего карантина. Еврейское государство первым в мире повторно ввело повсеместный строгий карантин для всех категорий населения (в первый раз такой режим вводился весной).

Правила осеннего карантина несколько мягче, чем было весной. Но после осенних праздников карантинные ограничения могут быть пересмотрены в сторону ужесточения.

Введение общего карантина с 18 сентября. Правила

Ограничения передвижения:

Разрешено выходить из дома на расстояние до 1000 метров

- в парки и на детские площадки;

- для проведения молитв в Судный день.



Разрешено выходить из дома на расстояние более 1000 метров

- на работу;

- за лекарствами, продуктами, товарами и услугами первой необходимости;

- для оказания помощи человеку, находящемуся в тяжелом положении;

- для получения медицинской, психологической и жизненно необходимой социальной помощи;

- в Кнессет;

- на демонстрацию;

- в суд;

- на донорский пункт;

- для занятий спортом членов нуклеарной семьи (не на машине);

- на похороны;

- на бар-мицву;

- в микве (женщинам);

- для ухода за животными, жизненно необходимого им;

- для передачи несовершеннолетнего одному из разведённых родителей;

- в специальные образовательные учреждения;

- в аэропорт (за 8 часов до вылета за границу);

- для посещения членов нуклеарной семьи с ограниченными возможностями, находящихся в социальных спецучреждениях;

- для посещения людьми с ограниченными возможностями, находящимися в социальных спецучреждениях, членов нуклеарной семьи;

- на церемонию поминовения близкого родственника, павшего в период войны Судного дня;

- для покупки атрибутов для праздника Суккот или участия в обряде "капарот" (с 23 сентября по 1 октября).



- пребывание в доме постороннего человека, за исключением разрешённых случаев;

- пребывание на пляже, кроме занятий спортом (для одного человека или членов нуклеарной семьи, пришедших из дома пешком).



Ограничения работы предприятий сферы торговли, отдыха и досуга:



1. Запрещено открытие предприятий сферы торговли, ресторанов, плавательных бассейнов, тренажерных залов, парикмахерских, салонов красоты, мест отдыха и развлечений, гостиниц;



Исключения: продуктовые магазины и магазины гигиенических средств, аптеки, оптики, магазины хозтоваров, средств связи, мастерские по ремонту средств связи и компьютеров;

2. Разрешено обслуживание клиентов на предприятиях, работа которых имеет жизненно-важное значение и где невозможно удаленное обслуживание (почта, банки и т.д.);



3. Разрешена работа гостиниц и гостевых домов, если они используются как альтернатива съемному жилью (например, для иностранных рабочих). Данное исключение распространяется также на отели, предназначенные для людей, находящихся в изоляции, или для проходящих лечение пациентов и членов их семей;



- Разрешена работа площадок для тренировки спортсменов, участвующих в соревнованиях;



- Разрешена работа продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, находящихся в торгово-развлекательных центрах и на рынках.



Разрешено



- передвижение на расстояние 1000 метров от места проживания до места проведения молитвы;



- проведение молитв на открытом пространстве при разделении присутствующих на группы ("капсулы") до 20 человек в каждой;



- проведение молитв в помещении при разделении присутствующих на группы ("капсулы") до 10 / 20 человек в каждой, в соответствии с правилами оранжевого / красного цвета программы "Светофор";



- количество присутствующих определяется из расчёта один человек на 4 квадратных метра.



Ограничения числа пассажиров в общественном транспорте:



- в автобусах внутригородских маршрутов - не более 32 пассажиров;

- в автобусах междугородних маршрутов - не более 30 пассажиров;

- в двухсекционных автобусах - не более 50 пассажиров;

- в автобусах малой пассажировместимости и микроавтобусах - не более 50% от числа пассажиров, разрешённого к перевозке данным видом транспорта согласно водительскому удостоверению;

- в поездах – не более 50% вместимости;

- в фуникулере "Кармелит" - не более 50% вместимости;

- в автобусах для специальных перевозок - не более 30 пассажиров;

- на прочих видах наземного транспорта - не более 50% от числа пассажиров, разрешённого к перевозке данным видом транспорта согласно водительскому удостоверению;

- в такси - водитель и пассажир, либо водитель и два пассажира, если один из этих пассажиров является лицом, нуждающимся в сопровождающем, за исключением членов нуклеарной семьи.



- число работников, одновременно находящихся в правительственных учреждениях, муниципалитетах и религиозных советах не должно превышать десяти человек, либо 50% от персонала, в зависимости от его численности. Организации частного сектора, в которых не проводится приём посетителей, продолжат работать в обычном режиме с ограничениями, предусмотренными правилами "фиолетового стандарта".



18.09.2020 с 14.00 государственный сектор перейдет на работу в экстренном режиме, который позволит предоставлять жизненно важные услуги гражданам при сокращении персонала, находящегося на рабочих местах, примерно на 50%. Остальные сотрудники будут работать, насколько это возможно, удаленно, либо в соответствии с условиями, согласованными между Уполномоченным по заработной плате и трудовым соглашениям и главой профсоюза.

Для обеспечения деятельности государственных органов в жизненно важных вопросах и предоставления гражданам основных услуг начальник Управления государственной службы, гендиректор министерства внутренних дел и гендиректор министерства по делам религий могут отдать распоряжение об увеличении числа сотрудников, которым разрешено одновременно находиться на рабочем месте, там, где их присутствие необходимо.

Это ограничение не распространяется на организации частного сектора, которые продолжат работать по правилам "лилового знака", при условии, что непосредственно на рабочих местах присутствует не более 10 человек.

Ограничения скопления людей:



- запрещено одновременное нахождение более 10 человек внутри помещения и более 20 – на открытом пространстве;

- соблюдение дистанции между людьми в 2 метра, насколько это возможно;

- в легковых автомобилях не может находиться более 3 человек одновременно (за исключением членов нуклеарных семей и по одному дополнительному пассажиру на задних сиденьях).

