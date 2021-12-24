adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 22:57 СМИ: в ближайшие дни минздрав одобрит вакцинацию четвертой прививкой от коронавируса 21:19 В Нацерете прошло рождественское шествие. ВИДЕО 14:11 Герцог пригласил Путина посетить Израиль в 2022 году 13:01 Минздрав Израиля: в стране подтверждены 527 случаев заражения "омикроном" 11:11 В Самарии автомобиль насмерть сбил пожилую женщину 09:57 В Иерусалиме роженица умерла от гриппа, ребенок родился здоровым 09:38 Пожар на пароме в Бангладеш, десятки погибших 08:18 Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе помилована в рамках "новогодней амнистии" adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5