Коронавирус в Израиле: на данный момент около 75 тысяч зараженных, за неделю умерли 382 больных

В воскресенье, 24 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 23 января затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 595097 заразившихся (+49010 за неделю; прирост на 17% меньше, чем за позапрошлую неделю; в среднем в сутки выявлялись 7000 зараженных). При этом в настоящий момент заражены 75053 человек (-7824 за неделю), это максимальный показатель с момента начала эпидемии. 515683 (+56452 за неделю) выздоровели после коронавируса. 4361 заболевших COVID-19 умерли (+382 за неделю, на 13% больше, чем на позапрошлой неделе).

1914 (-75 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1228 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 426 (+96) из них в критическом состоянии, 316 (+40) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 30832 тестов. В 8,0% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 67 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 98 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Рахат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 65% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 24 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2522178 человек (около 39 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 973494 человек (около 51 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 85% граждан, вакцинированы двумя дозами 47%, в категории 80-89 – 82%/46%, 70-79 – 89%/54%, 60-69% – 72%/39%, 50-59 – 57%/14%, 40-49 – 39%/8%, 30-39 – 20%/5%, 20-29 – 15%/3%, моложе 20 (но не младше 16) – 2%/0%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 23 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Бахрейн, США, Ирландия, Франция, Испания, Словения, Германия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.