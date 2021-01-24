Иерусалим:
6 - 13°
Тель-Авив:
8 - 18°
Эйлат:
11 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье24 января 2021 г., 08:12

"Едиот Ахронот": переболевшие коронавирусом жильцы домов престарелых получили вакцину вопреки инструкциям минздрава

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Едиот Ахронот": переболевшие коронавирусом жильцы домов престарелых получили вакцину вопреки инструкциям минздрава

Несмотря на распоряжение министерства здравоохранения пока не прививать от коронавируса людей, которые уже переболели, пожилые жильцы домов престарелых получали вакцину вне зависимости от того, были ли они ранее заражены коронавирусом, сообщает газета "Едиот Ахронот".

После обращений газеты и портала Ynet в минздраве заявили, что все, кто уже переболел коронавирусом и тем не менее получил первую дозу вакцины, вторую дозу не получат.

В домах престарелых объясняют, что трудно отделить переболевших жильцов от тех, кто не был заражен коронавирусом. Кроме того, ставится под сомнение надежность тестов на коронавирус, которые были сделаны в начале эпидемии.


По данным минздрава, на сегодняшний день первую дозу вакцины от коронавируса получили 219 тысяч жильцов домов престарелых. Вторую дозу в домах престарелых получили 66 тысяч человек.

Напомним, ранее минздрав по ряду причин распорядился пока не прививать от коронавируса тех, кто уже перенес заражение. В частности, у переболевших коронавирусом появляются антитела, и считается, что на данном этапе нет вакцинировать их нет необходимости.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 22 января 2021
Вакцинация против коронавируса в Израиле: 2,4 млн получили первую дозу, 851 тыс. – обе дозы Pfizer. Израиль – мировой лидер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:19 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 530 заразившихся, 11 больных умерли
11:17 Коронавирус в Израиле: 67 "красных" населенных пунктов, в том числе 15 городов
10:56 Вакцинация против коронавируса в Израиле: более 2,5 млн получили первую дозу, 973 тысячи – обе дозы Pfizer. Израиль – мировой лидер
10:51 Коронавирус в Израиле: на данный момент около 75 тысяч зараженных, за неделю умерли 382 больных
10:08 Коронавирусный штаб в России: за сутки выявлены более 21 тысячи заразившихся, 491 больной умер
10:05 Украина: за сутки выявлены более 3900 зараженных коронавирусом, 83 больных умерли
08:12 "Едиот Ахронот": переболевшие коронавирусом жильцы домов престарелых получили вакцину вопреки инструкциям минздрава
06:49 Коронавирус в мире: свыше 98,9 млн заразились, более 2,1 млн умерли. Статистика по странам
19:57 Минздрав предоставил беременным женщинам приоритетное право на вакцинацию
18:58 Коронавирус в Израиле: за последние сутки от COVID-19 умерли 60 человек
...