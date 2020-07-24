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NEWSru.co.il :: Здоровье24 июля 2020 г., 11:14

Коронавирус в Израиле: более 2300 признаны выздоровевшими за последние сутки

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Коронавирус в Израиле: более 2300 признаны выздоровевшими за последние сутки

Утром в пятницу, 24 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 58559 заразившихся (+1811 за последние сутки). В настоящий момент заражены 32226 человек (-529). 446 заболевших умерли (+13).

Состояние 302 (+7) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 81 (+2) из них подключен к аппаратам ИВЛ. Состояние 132 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

699 (-16) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 25887 (+2327) выздоровели после коронавируса.


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30377 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4739), Бней Брак (2539), Тель-Авив-Яффо (2058), Бейтар Илит (1053), Ашдод (1007).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в шести из них заражены более 1% жителей

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).


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