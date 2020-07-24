Коронавирус в Израиле: 308 пациентов в тяжелом состоянии

Вечером в пятницу, 24 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 59475 заразившихся. В настоящий момент заражены 32230 человек. 448 заболевших умерли.

Состояние 308 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 84 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 138 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

699 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 26797 выздоровели после коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (50382), Бней Брак (2583), Тель-Авив-Яффо (2071), Ашдод (1119), Бейтар Илит (1150).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в шести из них заражены более 1% жителей

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).