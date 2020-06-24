Штаб по национальной безопасности: в настоящий момент в Израиле коронавирусом заражены 5410 человек

Утром в среду, 24 июня, штаб по национальной безопасности Израиля опубликовал новые данные по коронавирусу. Согласно представленным данным, в общей сложности в стране было зарегистрировано 21611 (+365 за последние сутки). В настоящий момент заражены 5410 человек. 308 заболевших умерли (0 за сутки).

Состояние 40 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

15893 выздоровели после коронавируса.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Всего, с начала эпидемии, было проведено почти 883 тысячи подобных тестов.

Отметим, что в последнее время официальные "коронавирусные сводки" стали публиковать пять раз в сутки – трижды (утром, вечером и поздно вечером) это делает министерство здравоохранения и дважды (утром и вечером) это делает штаб по национальной безопасности при канцелярии главы правительства. Такая активность создает неразбериху с цифрами, публикуемыми в СМИ, особенно когда речь идет о числе выявленных больных за сутки и количестве проведенных тестов.