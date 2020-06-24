Коронавирус в Израиле: темпы заражения выше темпов выздоровления

Вечером во вторник, 24 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 21732 заболевших. В настоящий момент заражены 5520 человек. 308 заболевших умерли.

Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 41 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 15904 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 19533 теста.

Отметим, что в последнее время официальные "коронавирусные сводки" стали публиковать пять раз в сутки – трижды (утром, вечером и поздно вечером) это делает министерство здравоохранения и дважды (утром и вечером) это делает штаб по национальной безопасности при канцелярии главы правительства. Такая активность создает неразбериху с цифрами, публикуемыми в СМИ, особенно когда речь идет о числе выявленных больных за сутки и количестве проведенных тестов.

По состоянию на 24 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 1517, пятеро умерли. 616 заразившихся выздоровели. В настоящее время инфицированы 896 человек. Более 5000 человек находятся на карантине.

За последние сутки выявлены 142 заразившихся – районах Хеврона, Кафр-Акабы (рядом с Иерусалимом), Бейт-Лехема, Сальфита и Шхема.

В свою очередь, минздрав Газы заявил, что за последние сутки в секторе новых заразившихся не выявлено, были проверены результаты 218 тестов. Всего, с начала пандемии, в Газе выявили 72 заразившихся: один из них умер, 56 выздоровели, 15 находятся в больнице.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 24 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 480793 человек (5675 за последние сутки), около 9,4 млн заразились, более 3,8 млн инфицированы в настоящее время, около 5,1 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5,1%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (123484 умерших, за сутки умерли 874 человек, летальность 5,1%). Далее следуют Бразилия (52771, 1364, 4,6%), Великобритания (42998, 193, 14,0%), Италия (34675, 18, 14,5%), Франция (29720, 57, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,9%; минздрав Испании 23 июня дал другую оценку – 28325, +1 по сравнению с данными за 22 июня, четвертый день в официальном отчете прибавляется по одному умершему), Мексика (23377, 793, 12,2%), Индия (14483, 468, 3,2%), Иран (9863, 121, 4,7%), Бельгия (9713, 17, 16,0%), Германия (9209, 240, 4,8%), Канада (8511, 18, 8,2%), Перу (8404, 181, 3,2%), Россия (8359, 153, 1,4%), Нидерланды (6095, 5, 12,3%), Швеция (5161, 39, 8,5%), Турция (5001, 27, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.