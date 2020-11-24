Коронавирус в Израиле: число зараженных возросло почти до 8800, тяжелобольных менее 300

В 7:42, во вторник, 24 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:05 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 330330 заразившихся (+927 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 8791 человек (+335 за сутки). 318728 (+587 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2811 заболевших COVID-19 умерли (+5 за сутки).

480 (-32 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 275 (-23) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 113 (-11) из них в критическом состоянии, 120 (-10) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 72 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в последние дни на фоне роста числа выявленных зараженных немного сократилось число тяжелобольных.

За последние сутки проведены 53191 тестов. В 1,8% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1183), Нацерете (400) и Хайфе (324). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).