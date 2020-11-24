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NEWSru.co.il :: Здоровье24 ноября 2020 г., 12:19

Коронавирус в Израиле: более 8900 зараженных, менее 300 в тяжелом состоянии

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Коронавирус в Израиле: более 8900 зараженных, менее 300 в тяжелом состоянии Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

Около полудня, во вторник, 24 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 11:18. Сравнение с данными за 23 ноября затруднено, так как в понедельник в это время отчет не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 330495 заразившихся (примерно +900 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 8904 человек. 318773 выздоровели после коронавируса. 2818 заболевших COVID-19 умерли.

513 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 287 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 из них в критическом состоянии, 115 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 77 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в последние дни на фоне роста числа выявленных зараженных немного сократилось число тяжелобольных.


За последние сутки проведены 53370 тестов. В 1,8% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1192), Нацерете (399) и Хайфе (327). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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