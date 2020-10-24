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NEWSru.co.il :: Здоровье24 октября 2020 г., 15:11

Гамзу: сокращение числа тестов на COVID-19 в арабских населенных пунктах вызывает тревогу

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Гамзу: сокращение числа тестов на COVID-19 в арабских населенных пунктах вызывает тревогу

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу провел 24 октября рейд по Умм эль-Фахму и Бака аль-Гарбии вместе с Айманом Саифом, главой штаба по борьбе с COVID-19 в арабском секторе.

Во время этого рейда Гамзу заметил: вызывает тревогу тот факт, что число тестов на коронавирус, проводимых в Умм эль-Фахме и других арабских населенных пунктах, сильно сократилось. По мнению Гамзу, нежелание местных жителей делать тесты на коронавирус грозит очередной вспышкой эпидемии. "При низком проценте тестов ликвидировать эпидемию невозможно, поскольку заразившиеся будут бесконтрольно заражать здоровых", - подчеркнул он.

Гамзу вновь указал на серьезную опасность для здоровья населения, которую представляют собой многолюдные свадьбы – "бомбы замедленного действия" в существующей эпидемиологической ситуации. Он напомнил, что проведение свадеб может очень быстро вернуть тот или иной населенный пункт в "красный" список.


"Любой, кто приглашает гостей на свадьбу, подвергает их жизнь опасности. Свадьбы стали очагами распространения вируса. Среди 100, 200 или 300 гостей всегда будут, как минимум, двое, трое или четверо зараженных коронавирусом", - ранее объяснял профессор Гамзу.

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// NEWSru.co.il // Здоровье // 03 октября 2020
Профессор Гамзу назвал свадьбы "очагами распространения коронавируса"

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