30 августа начнется бессрочная забастовка работников медицинских лабораторий

Если до конца недели не будет найдено решение, устраивающее профсоюз работников медицинской лабораторий, то 30 августа начнется бессрочная забастовка лаборантов.

По информации сайта "Исраэль а-Йом", с воскресенья лаборатории прекратят проводить анализы на коронавирус, а также осуществлять другие проверки. Исключение будет сделано для больных онкологическими заболеваниями, а также для пар проходящих лечение от бесплодия. Будут проводиться срочные анализы для приемных отделений больниц и отделений интенсивной терапии.

Будет сделано исключение для отделений для недоношенных детей. Будут проводиться анализы для работников лечебных учреждений, которые имели контакт с кровью пациента. Будут проводиться все анализы, необходимые для осуществления пересадки органов.

В забастовке примут участие лаборатории при всех израильских больницах, поликлиниках, а также лаборатории минздрава.

Среди прочего, профсоюз требует подписание коллективного трудового соглашения и установки минимальной зарплаты в 50 шекелей в час для начинающего лаборанта. Также среди требований – определение коэффициента ставок в соответствии с количеством проверок и приростом населения, разработка программы устранения недочетов, выявленных государственным контролером в 2016 году, и прекращение найма работников по индивидуальному контракту или через исследовательские фонды.

Согласно данным министерства здравоохранения, в Израиле имеются 8424 обладателя лицензии на работу в медицинских лабораториях, однако только 49% из них трудоустроены в этой сфере. За последние 10 лет количество работающих сотрудников медицинских лабораторий снизилось на 10%. Более 27% работников старше 67 лет и не могут работать в лабораториях, занимающихся тестированием на коронавирус. 81 работник находится на карантине. Кроме того, как сообщает газета "Исраэль а-Йом", значительное количество работников ушли из больниц и поликлиник в институт Вейцмана и в компанию MyHeritage на значительно более высокие зарплаты.

В министерстве здравоохранения поддерживают требования лабораторных работников, называя их справедливыми.