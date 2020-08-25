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NEWSru.co.il :: Здоровье25 августа 2020 г., 19:43

Коронавирус в Израиле: 427 в тяжелом состоянии, 121 подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 427 в тяжелом состоянии, 121 подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером во вторник, 25 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 106245 заразившихся. В настоящий момент заражены 21577 человек. 83810 выздоровели после коронавируса. 858 заболевших умерли.

853 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 427 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 121 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 173 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30037тестов.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3222), Бней Брак (894), Тель-Авив-Яффо (808), Модиин Илит (649), Ашдод (638).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8:00 утра с указанием времени 7:04. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 9:59, вышел на официальном сайте в 10:44 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


Утром 25 августа минздрав объявил о принятом правительством решении продлить действующие карантинные меры еще на одну неделю.

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