Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено почти 4000 новых заразившихся

В 7:50, в пятницу, 25 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:51 утра. Сравнение с данными за прошлый день невозможно, так как минздрав не публиковал 24 декабря утреннюю сводку по коронавирусу, не объясняя причин (проблемы с публикациями были и в первой половине дня 23 декабря).

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 393036 заразившихся (по оценке минздрава, за сутки выявлено почти 4000 новых заразившихся). При этом в настоящий момент заражены 33808 человек. 356057 выздоровели после коронавируса. 3171 заболевших COVID-19 умерли.

926 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 506 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 157 из них в критическом состоянии, 128 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 181 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 98409 тестов (рекордное число с начала эпидемии). В 4,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Темпы вакцинации: первую дозу вакцины Pfizer получили около 210 тысяч человек (24 декабря были привиты более 74 тысяч человек). На данном этапе прививают граждан старше 60 лет, медицинский персонал и работников домов престарелых.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).