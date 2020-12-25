Коронавирус в Израиле: возросло число больных в тяжелом и критическом состояниях

Вечером в пятницу, 25 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 14:19.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране был выявлен 394391 заразившийся. При этом в настоящий момент заражены 33338 человек. 3186 заболевший COVID-19 умерли.

917 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 527 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 166 из них в критическом состоянии, 133 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 201 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 102596 тестов. В 4,0% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней-Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).