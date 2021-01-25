Вредные привычки в период карантина. На вопросы отвечает доктор Анна Глухов

Доктор Анна Глухов – врач-специалист по семейной медицине и медицине сексуальных расстройств, микробиолог, обладатель второй степени по молекулярной биологии – ответила на вопросы редакции NEWSru.co.il, касающиеся проблемы усугубления вредных привычек в период вынужденного карантина.

Можно ли уже говорить о том, как пандемия коронавируса и сопутствующие ей карантины повлияли на здоровье тех людей, которые не заразились этим вирусом?

Эпидемия повлияла как на психологическое, так и на физическое состояние даже тех людей, которые не заразились самим коронавирусом. Я думаю, что о психологических последствиях гораздо подробнее расскажут специалисты, но последствия для физического здоровья мы уже, безусловно, видим. Эпидемия и локдауны в основном влияют на четыре фактора. Во-первых, это питание и физическая активность. Неправильное питание и отсутствие физической активности приводит к ожирению, болезням сердца, диабету и повышенному давлению. Также следует обратить внимание на употребление алкоголя и на курение. На курение я бы обратила особое внимание, поскольку известно, что коронавирус прежде всего поражает легкие и дыхательные пути, поэтому чем слабее у человека легкие, тем больше шансов, что болезнь приведет к осложнениям.

Про питание. Естественно, когда миллионы людей перестали ежедневно выходить работу или стали работать из дома, у них абсолютно изменилась система питания, и они оказались в круглосуточной близости к холодильнику.

Чтобы это пересмотреть, не нужно ждать окончания эпидемии. Прежде всего, нужно посидеть и подумать, как изменилось ваше питание за последний год. Подумать, что можно изменить. Лучше всего сделать это с другими взрослыми членами семьи. Главное – сделать первый шаг сегодня. Записаться к диетологу или записаться к врачу и сделать анализы – проверить сахар, холестерин, функцию печени, функцию почек. Принять одно решение и сделать первый шаг – не завтра, а сейчас. Этот шаг может быть очень маленьким: кто-то решит не покупать пакетики с чипсами, которые каждый день покупал домой; кто-то поменяет белый хлеб на хлеб из цельной муки; кто-то решит не есть после шести, семи, восьми вечера – в зависимости от привычек каждой семьи.

Стоит отметить, что диетологи в поликлиниках даже во время эпидемии продолжают проводить работу с группами, поскольку психологическая поддержка группы в работе с диетологом не менее важна, чем указания специалиста.

Во всей медицинской литературе написано, что здоровый человек или человек с хроническими заболеваниями, но без каких-то серьезных патологий, должен заниматься физической активностью 150 минут в неделю. Причем это не значит, что можно раз в неделю два часа позаниматься спортом, а потом всю неделю не двигаться. Рекомендуется минимум пять раз в неделю посвящать физическим нагрузкам минимум 30 минут. Речь идет не о том, что надо провести в совокупности на ногах 30 минут, а о непрерывной физической нагрузке в течение получаса.

Теперь перейдем к алкоголю. Во-первых, люди сидят дома, во-вторых – находятся в стрессогенной ситуации. И дело не только в страхе перед коронавирусом – люди, которые привыкли встречаться на час-другой в день, теперь целыми днями проводят дома вместе. Кто-то потерял работу, у кого-то уменьшилась зарплата. Есть множество причин для стресса. И многие люди, которые раньше вообще не злоупотребляли алкоголем, начинают использовать его как антитревожное или снотворное средство. Здесь очень важно не переборщить. Если человеку для снятия стресса иногда нужно выпить бокал вина – ничего страшного. Если человек замечает, что употребление алкоголя стало регулярным – или для того, чтобы снять стресс, или уже для того, чтобы просто уснуть, – это уже опасно.

В каком смысле опасно? Что вы называете злоупотреблением?

Существует множество определений и критериев, но, проще говоря – это если человек во время эпидемии стал пить больше, чем раньше.

Когда, на ваш взгляд, стоит бить тревогу и обращаться к специалисту?

Когда человек чувствует зависимость. Если вы чувствуете, что если не выпьете, будете хуже себя чувствовать – морально или физически – это уже зависимость. Если человек использует алкоголь как антитревожное средство, антидепрессант или снотворное, – пора обратиться к врачу и начать подконтрольное лечение, а не усугублять свое состояние злоупотреблением алкоголя. Большинство семейных врачей могут назначать своим пациентам и антитревожные препараты, и антидепрессанты, и снотворное, вам даже необязаткльно становиться на учет к психиатру.

В плане курения тоже есть долгосрочная программа, а есть вещи, которые можно сделать уже сегодня. Прежде всего – обратиться в поликлиники. В каждой больничной кассе есть семинары для людей, которые хотят бросить курить. Люди, которые полностью прошли такой семинар, получают от больничной кассы таблетки, помогающие бросить курить. И если частным образом такие таблетки стоят тысячи шекелей, то больничные кассы это субсидируют, и мы платим гораздо меньше.

Есть общеизраильский телефон *6800 – это горячая линия для израильтян, которые хотят бросить курить.

Поскольку курение – это зависимость, вместе с этим можно записаться к психологу, к психиатру, в группу поддержки.

Если же вы хотите бросить, но у вас пока не получается, вы можете подумать о переходном периоде – то есть, о переходе на заменители с пониженным риском. То есть, о переходе на продукты с меньшим выделением вредных веществ. В них содержится никотин в меньших дозах и не присутствуют другие содержащиеся в сигаретах вредные вещества, в том числе канцерогены. Это никотиновые пластыри, никотиновые жвачки или устройства нагревания табака – вещества, в которых табак не сжигается при 600-700 градусах Цельсия, а нагревается до 300-350 градусов.

Насколько правильно бороться с вредными привычками и вообще менять образ жизни в стрессовый период?

Если раньше человек пил утром кофе с тремя ложками сахара, то после этого он шел на работу и занимался делами. Теперь, если он сидит дома, он может пить кофе с тремя ложками сахара каждые два часа. Речь идет о том, чтобы не позволить эпидемии, карантину и стрессу усугубить то, что и так не шло на пользу нашему здоровью.

Кроме того, есть отличное правило во всем, что касается борьбы с вредными привычками: доза, момент и такт. Драматические изменения – это всегда тяжело и плохо. Менять привычки нужно постепенно и под контролем. И не откладывая. Выберите свою самую острую проблему, начните с ней работать, и уже потом переходите к решению остальных.