Летальность в Израиле от COVID-19 в июне значительно ниже, чем весной

На фоне ослабления карантинных значительно выросло число выявленных больных коронавирусом. По состоянию на 23:50 24 июня минздрав Израиля сообщал о 5796 зараженных COVID-19 (1 июня таких было 2006 человек).

Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 41 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 15940 выздоровели после коронавируса. За последние сутки проведены 16990 тестов.

В течение июня в Израиле было выявлено 4875 заразившихся коронавирусом, 23 из них умерли. То есть летальность от COVID-19 в июне – менее 0,5%. При этом средняя летальность среди заразившихся в Израиле за весь период, с начала пандемии – 1,4% (в пике пандемии данный показатель в Израиле достигал 1,7-1,8%). Заметно меньше и пациентов, у которых это заболевание протекает тяжело. Это объясняется, прежде всего, тем, что в июне большинство заразившихся были молодыми людьми, не входящими в группу риска.

В то же время, пока сложно судить о том, как будет идти процесс выздоровления заразившихся в июне, так как многие из них пока в начальной фазе заболевания.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.