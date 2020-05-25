Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 281 умерший, 16734 заболевших, 14307 выздоровевших

Вечером в понедельник, 25 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16734 заболевших (17 за последние сутки). В настоящий момент заражены 2146 человек.

281 заболевший умер (2 за трое суток). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

41 в тяжелом состоянии (29 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 31 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

14307 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 115 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 35-м месте. См. подробнее

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 5010 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

Со среды официально начинается пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

Снятие карантина в Израиле: какие изменения произойдут в скором времени



Правительство Израиля в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения и других релевантных министерств утвердило дальнейшее послабление карантина в стране.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 602, четверо умерли. 466 выздоровели. При этом в статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

21 мая министерство здравоохранения Газы сообщило о вспышке коронавируса в секторе. Заместитель министра здравоохранения сектора Газы Юсуф Абу ар-Риш объявил, что в последние дни среди возвращающихся из Египта было зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности, в секторе Газы сейчас больны не менее 49 человек. Медики проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выявить контакты заболевших и изолировать тех, кто мог заразиться. Власти сектора Газы рассматривают возможность введения ограничений на передвижение граждан.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 23 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 339077 человек (5214 за одни последние сутки), более 5,2 млн заболели, более 2,7 млн инфицированы в настоящее время, более 2,1 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,4%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (96326 умерших, за сутки умерли 1260 человек, летальность 6,0%). Далее следуют Великобритания (36502, 351 за сутки, летальность 14,2%), Италия (32616 умерших, 130 за сутки, летальность 14,3%), Испания (28628, 688, 10,2%), Франция (28289, 47, летальность 15,5%), Бразилия (21116, 1034, 6,4%), Бельгия (9212, 26, 16,3%), Германия (8352, 43, 4,6%), Иран (7300, 51, 5,5%), Мексика (6989, 337, 11,2%), Канада (6359, 92, 7,6%), Нидерланды (5807, 13, 12,9%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 1,6 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в России, Бразилии, Испании, Великобритании, Италии.

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