Коронавирус в Израиле: число зараженных превысило 9000, тяжелобольных менее 270

В 7:05, в среду, 25 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:39 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 331179 заразившихся (+849 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 9064 человек (+273 за сутки). 319293 (+565 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2822 заболевших COVID-19 умерли (+11 за сутки).

457 (-33 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 268 (-7) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 (+3) из них в критическом состоянии, 120 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 64 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в последние дни на фоне роста числа выявленных зараженных немного сократилось число тяжелобольных.

За последние сутки проведены 59488 тестов. В 1,4% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1185), Нацерете (411) и Хайфе (339). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.