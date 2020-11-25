Коронавирус в Израиле: около 9200 зараженных, примерно 500 из них в больницах

В 11:53, в среду, 25 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:53.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 331299 заразившихся (+804 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 9173 человек (+269 за сутки). 319300 выздоровели после коронавируса (+527 за сутки). 2826 заболевших COVID-19 умерли (+8 за сутки).

499 заболевших в больницах (-14 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 285 (-2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 124 (+6) из них в критическом состоянии, 108 (-7) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 78 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в последние дни на фоне роста числа выявленных зараженных немного сократилось число тяжелобольных.

За последние сутки проведены 59545 тестов. В 1,4% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1199), Нацерете (414) и Хайфе (339). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.