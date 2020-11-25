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NEWSru.co.il :: Здоровье25 ноября 2020 г., 19:15

Коронавирус в Израиле: незначительно сократилось количество больных в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: незначительно сократилось количество больных в тяжелом состоянии

Вечером в среду, 25 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:13.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 331678 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 9010 человек. 2826 заболевших COVID-19 умерли.

489 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 285 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 121 из них в критическом состоянии, 110 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 76 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отметим, что в последние дни на фоне роста числа выявленных зараженных немного сократилось число тяжелобольных.

За последние сутки проведены 59664 тестов. В 1,4% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1182), Нацерете (405) и Хайфе (334). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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