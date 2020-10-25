1 ноября начнутся испытания израильской вакцины от коронавируса Brilife на людях

В воскресенье, 25 октября, Институт биологических исследований имени Вейцмана сообщил, что хельсинская комиссия минздрава разрешила приступить к проведению первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса на людях.

Клинические испытания начнутся 1 ноября, для этого подготовлено 25 тысяч порций вакцины.

Испытания вакцины продлится не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов. В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную дозировку вакцины и следить за ее безопасностью.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.

19 октября во время визита министра обороны Бени Ганца в Институт имени Вейцмана впервые упомянуто название, которое для своей вакцины выбрали израильские исследователи. Директор института Вейцмана профессор Шмуэль Шапиро сообщил, что она будет называться Brilife.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, открывая заседание кабинета министров, пожелал успехов израильскими ученым. При этом он добавил, что параллельно он продолжает работать над тем, чтобы доставить вакцину из-за границы. "Мы должны обеспечить получение вакцины, потому в конечном счете именно вакцина, позволит купировать болезнь и взять ее под контроль, как это происходило с другими эпидемиями".