Коронавирусные рекорды в Израиле: за сутки выявлены более 8000 заразившихся, 61 заболевший умер

Около 8 утра в пятницу, 25 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:39 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 214458 заразившихся (+8126 за сутки, рекордный показатель). При этом в настоящий момент заражены 60786 человек (+3885). 152294 (+4219) выздоровели после коронавируса. 1378 (+61) заболевших COVID-19 умерли.

1338 (-27) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 669 (+11) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 167 (-10) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 246 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 60524 тестов (результат был положительным более чем в 13% случаев, что является рекордным показателем за весь период эпидемии).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (6413), Бней Брак (3450), Ашдод (2470), Тель-Авив-Яффо (1894), Нетания (1596), Петах-Тиква (1553), Беэр-Шева (1489), Модиин Илит (1472), Холон (1320), Хайфа (1301), Ришон ле-Цион (1257), Ашкелон (1049), Эльад (1036). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных (более 1000). Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована позже.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

В Израиле с 18 сентября действует общий карантин. С 14:00 25 сентября режим карантина ужесточается до "герметичного".

Специалисты подчеркивают, что в первые неделю-две общего карантина из-за того, что люди больше времени будут проводить дома со своими близкими, число зараженных будет только расти (так как живущие вместе могут заражать друг друга), но затем оно должно начать последовательно снижаться, если будут строго соблюдаться карантинные требования.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ПРИ "ГЕРМЕТИЧНОМ КАРАНТИНЕ"

Министерство здравоохранения опубликовало подробный список разрешенных и запрещенных действий в условиях герметичного карантина, который должен вступить в силу в 14:00 в пятницу, 25 сентября. Согласно указанному списку, система образования для детей с особыми потребностями продолжит работать в условиях герметичного карантина.

Отметим, что ограничения демонстраций и молитв, по состоянию на пятницу, 25 сентября, не были утверждены Кнессетом во втором и третьем чтениях.

Список действий, для которых можно удаляться более, чем на 1 километр от дома



- Выезд на работу и возвращение домой работника жизнеобеспечивающей структуры (список будет опубликован министерством финансов) или военнослужащего

- Покупка лекарств, продуктов питания, жизнеобеспечивающих услуг



Купившие билет на самолет до начала карантина, смогут вылететь в карантин. В рамках компромисса лица, приобретшие билеты на самолет, вылетающий в период карантина, до наступления карантина в 14:00 в пятницу, 25 сентября, смогут воспользоваться своим билетом. Те, кто купит билет после 14:00 в пятницу, вылететь из Израиля не смогут. В случае отмены рейса пассажиры будут иметь право на возврат денег за билет в соответствии с Законом об авиационных услугах. Граждане Израиля также смогут возвращаться в страну в соответствии с режимом, существовавшим до введения герметичного карантина: возвращающиеся из "зеленых" стран освобождены от требования самоизоляции, а из "красных стран" должны быть на самоизоляции в течение 14 суток.

Ограничение на пребывание

- Запрещено пребывание в месте жительства другого человека (за исключением разрешенных целей – выполнение работы или оказание помощи человеку в нужде)

- Запрещено пребывание на морских пляжах, за исключением разрешенной спортивной деятельности (включая плавание) одного человека или лиц, проживающих вместе (при условии прибытия на место из дома и не на автомобиле)





Правила поведения в общественном пространстве



- В жилом помещении могут находиться только лица, проживающие вместе

- Молитва – не далее, чем в километре от дома

- Нельзя молиться в одном помещении с другим человеком. Молитвы на открытой местности – до 20 человек (за исключением Судного дня)

- Соблюдение дистанции в 2 метра между людьми

- Ограничение для автомобилей – не более 3 человек, включая водителя (за исключением лиц, проживающих вместе), и не более 1 пассажира на каждый дополнительный ряд сидений.





Ограничения в сфере торговли, отдыха и развлечений



- Запрещено открытие предприятий и открытых для публики территорий (торговля, рестораны (за исключением доставки на дом), бассейны, фитнесс-центры, парикмахерские, салоны красоты, места отдыха и развлечений), а также прием посетителей на рабочем месте

- Запрещено открытие рынков, ярмарок, прилавков (включая продуктовые прилавки на рынках)

- В число жизнеобеспечивающих магазинов входят: продуктовые, оптики, аптеки, магазины гигиенических товаров, для ремонтных работ по дому, электротоваров, прачечные, приборов связи, а также мастерские по ремонту приборов связи и компьютеров.

- Отели и циммеры закрыты для приема отдыхающих

- Разрешена работа мест, предназначенные только для тренировки профессиональных спортсменов, одобренных министерством культуры и спорта

- Разрешен выход из дома с целью покупки четырех видов растений ("Арбаат а-Миним") на праздник Суккот





- Молиться можно только в синагоге, расположенной на расстоянии до километра от дома.

- На открытой местности молитвы проводятся в группах до 20 человек, с расстоянием между группами, обозначенным физической преградой. Между молящимися, не проживающими вместе, должно оставаться одно пустое сидение.

- В зданиях – рассадка постоянными группами по 10/25 человек (в зависимости от того, является ли район красным или оранжевым), с перегородками и дистанцией между группами. Необходима установка табличек с уведомлением о разрешенном количестве молящихся, размере места и правилах. Между людьми, не проживающими вместе, должны оставаться два пустых места.



Список предприятий, которые смогут продолжать работать в условиях герметичного карантина

- Компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией общественных территорий, включая инфраструктуру объектов недвижимости

- Компании, занимающиеся строительством и эксплуатацией инфраструктуры в сферах транспорта, энергетики, связи, воды и канализации

- Оборонные компании, включая "Авиационную промышленность", "Эльту", "Рафаэль", "Эльбит", "Томер" и дочерние компании, могут работать с использованием до 60% штата

- Предприятия по предоставлению жизнеобеспечивающих услуг в соответствии с Законом о работе в чрезвычайной ситуации от 1967 года

- Предприятия, имеющие особое разрешение на наем работников в часы отдыха согласно пункту 12 Закона о часах работы и отдыха от 1951 года, выдаваемое с целью предотвращения ущерба производственному процессу – в соответствии с количеством сотрудников, указанным в разрешении, или до 30% штата (большее из двух)

- Министерства, муниципалитеты, религиозные советы, высшие учебные заведения будут работать в режиме ЧС

- Приоритетные технологические предприятия в соответствии с определением в Законе о капитальных инвестициях от 1959 года – для технической эксплуатации и обслуживания систем предприятия

- Работники организаций, деятельность которых разрешена постановлениями об особых полномочиях по борьбе с эпидемией коронавируса (ограничение пребывания в общественном пространстве) или постановлениями об особых полномочиях по борьбе с эпидемией коронавируса (ограничение работы образовательных учреждений)

- Прибытие работника для проведения срочных эксплуатационных или ремонтных работ для сохранения целостности места работы, охраны, доставки, выплаты зарплат, или любого другого работника, прибытие которого необходимо для продолжения функционирования места работы. Прибытие на рабочее место с целью забрать оборудование или для проведения работ по предоставлению жизнеобеспечивающих услуг у клиента, включая обеспечение возможности других работников осуществлять работу из дома

- Финансовый сектор – любая структура, предоставляющая финансовые услуги в рамках Закона о надзоре за финансовыми услугами (упорядоченные финансовые услуги) от 2016 года

- Управление по надзору за рынком ценных бумаг

- Управление дренажа

- Морские порты и карантинные отделения в портах

- Ветеринарный надзор

- Ведомство национального страхования

- Подразделения по работе с молодежью в органах местной власти в соответствии с Законом об органах местной власти (подразделения по работе с молодежью и ученические советы) – деятельность с целью продвижения дистанционного обучения на дому, в муниципальных объектах и в образовательных учреждениях

- Социальные службы

- Реабилитационные и многофункциональные дневные центры

- Управление реабилитации заключенных

- Реабилитационные учреждения министерства обороны, действующие в рамках корзины психо-социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями

- Работники в сфере продаж, складирования и транспортировки товаров для осенних еврейских праздников

- Инспекторы управления по защите природы и национальных парков

- Исследовательские лаборатории, в которых необходимо физическое присутствие

- Система здравоохранения, включая структуры, предоставляющие услуги министерству здравоохранения

- Предоставление консультационных услуг в сфере налогообложения с целью получения дотаций от государства, требующих физического присутствия работника

- Предприятия поддержки служб безопасности – предприятия, не являющиеся частью оборонной промышленности, предоставляющие услуги или товары, необходимые для нормального функционирования министерства обороны и подчиненных ему структур, комиссии по атомной энергии, штаба национальной безопасности, Армии обороны Израиля, службы внешней разведки ("Мосад"), общей службы безопасности, полиции Израиля, управления тюрем, управления пожарной охраны и служб спасения – до 60% штата

- Комиссии по планированию и застройке, включая подразделения лицензирования и надзора над строительством







