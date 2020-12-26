Генеральный директор минздрава: карантин продлится три-четыре недели
В субботу, 26 декабря, генеральный директор министерства здравоохранения Хези Леви заявил в интервью корпорации "Кан", что карантин, который вступит в силу уже в воскресенье, 27 декабря, продлится не две, как сообщалось ранее, а три-четыре недели.
При этом уже в ближайшее время в минздраве надеются достичь такого масштаба вакцинации населения, при котором прививки будут получать около 150 тысяч человек в день.
По мнению Леви, в течение месяца миллионы израильтян получат не только первую, но и вторую дозу вакцины. Он подчеркнул, что успех кампании по вакцинации зависит от двух основных факторов: увеличения поставок вакцин Pfizer и Moderna в Израиль и активности граждан.
В настоящее время ни о какой нехватке вакцины речи не идет, более того, предполагается, что прививки будут производиться 7 дней в неделю 24 часа в сутки. При таких темпах, по данным минздрава, к концу марта большинство населения может быть вакцинировано. Планируется, что помогать в осуществлении вакцинации будут также сотни медиков Армии обороны Израиля.
Напомним, 27 декабря в стране вводится локдаун сроком на две недели, который может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до тысячи, а индекс репродукции до 1.
Локдаун будет включать в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.
Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту.
Будут закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов. Введено ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км. Запрещено принимать гостей и навещать знакомых и родственников.
Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.
Будут введены ограничения в общественном транспорте.
Предполагалось, что очные занятия в начальных школах (с "алеф" по "далет"), а также выпускных классах ("йуд-алеф и "йуд бет") будут проводиться с 08:00 до 13:00, но под давлением общественности и глав местных органов власти ограничение по времени было снято. В четверг, 24 декабря, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр просвещения сообщили, что занятия будут проводиться по расписанию, по которому школьники учились до карантина.
По обычному расписанию продолжат работать детские сады, также как школы системы специального образования.
Не более 20 человек смогут собираться на открытом воздухе, до 10 человек - в помещении. С 27 декабря будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.
Будут разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.
В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день