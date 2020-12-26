Генеральный директор минздрава: карантин продлится три-четыре недели

В субботу, 26 декабря, генеральный директор министерства здравоохранения Хези Леви заявил в интервью корпорации "Кан", что карантин, который вступит в силу уже в воскресенье, 27 декабря, продлится не две, как сообщалось ранее, а три-четыре недели.

При этом уже в ближайшее время в минздраве надеются достичь такого масштаба вакцинации населения, при котором прививки будут получать около 150 тысяч человек в день.

По мнению Леви, в течение месяца миллионы израильтян получат не только первую, но и вторую дозу вакцины. Он подчеркнул, что успех кампании по вакцинации зависит от двух основных факторов: увеличения поставок вакцин Pfizer и Moderna в Израиль и активности граждан.

В настоящее время ни о какой нехватке вакцины речи не идет, более того, предполагается, что прививки будут производиться 7 дней в неделю 24 часа в сутки. При таких темпах, по данным минздрава, к концу марта большинство населения может быть вакцинировано. Планируется, что помогать в осуществлении вакцинации будут также сотни медиков Армии обороны Израиля.

Напомним, 27 декабря в стране вводится локдаун сроком на две недели, который может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до тысячи, а индекс репродукции до 1.

Локдаун будет включать в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту.

Будут закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов. Введено ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км. Запрещено принимать гостей и навещать знакомых и родственников.

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

Будут введены ограничения в общественном транспорте.

По обычному расписанию продолжат работать детские сады, также как школы системы специального образования.

Не более 20 человек смогут собираться на открытом воздухе, до 10 человек - в помещении. С 27 декабря будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Будут разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп).