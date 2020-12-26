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NEWSru.co.il :: Здоровье26 декабря 2020 г., 18:55

Коронавирус в Израиле: возросло число пациентов, находящихся в больницах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: возросло число пациентов, находящихся в больницах

Вечером в субботу, 26 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:11.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране были выявлены 398015 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 34996 человек. 3203 заболевших COVID-19 умерли.

977 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 561 пациента оценивается врачами как тяжелое, 174 из них в критическом состоянии, 136 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 188 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 86960 тестов. В 4,7% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней-Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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