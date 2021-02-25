Коронавирус в Израиле: 1178 заболевших в больницах, 755 из них в тяжелом и критическом состоянии

Вечером 25 февраля министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 20:07.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 767726 заразившихся (+2863 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 39505(-1545) человек.

5687 заболевших COVID-19 умерли.

1178 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 755 (-66) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 302 из них в критическом состоянии, 255 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 76197 тестов. В 5,9% случаях выявлялся коронавирус.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 27 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 61 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Хайфа, Гиватаим, Ариэль, Нагария, Рамат а-Шарон, Раанана, Модиин, Од а-Шарон и Кармиэль. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 25% израильтян.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

По данным минздрава Израиля на вечер 25 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4640640 человек (около 42 тыс. с полуночи), вторую дозу – 3262959 человек (около 52 тыс. с полуночи). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы более 34% населения страны и около 48% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 49% населения страны и около 69% взрослого населения (старше 16 лет). Отметим, что утром 23 февраля минздрав передал в СМИ сообщение о том, что первую прививку получили уже более 70% взрослых граждан (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 85%, в категории 80-89 – 91%/84%, 70-79 – 98%/92%, 60-69% – 83%/75%, 50-59 – 80%/64%, 40-49 – 73%/52%, 30-39 – 64%/32%, 20-29 – 56%/24%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 16%/8%.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, Сербия, ОАЭ, Чили, Великобритания, Турция, США, Марокко, Бахрейн, Польша.