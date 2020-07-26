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NEWSru.co.il :: Здоровье26 июля 2020 г., 11:15

Коронавирус в Израиле: 100 заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 100 заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в воскресенье, 26 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 60678 заразившихся. В настоящий момент заражены 33965 человек. 464 заболевших умерли. (Сравнение с данными за 25 июля затруднено, так как в субботу они публиковались только вечером.)

Состояние 329 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 100 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 166 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

764 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 26917 выздоровели после коронавируса.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 15476 тестов (примерно вдвое меньше, чем в будние дни прошлой недели).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5005), Бней Брак (2779), Тель-Авив-Яффо (2106), Бейтар Илит (1058), Петах-Тиква (1025), Ашдод (1022).


Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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