Коронавирус в Израиле: более 27 тысяч признаны выздоровевшими
Вечером в воскресенье, 26 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 61764 заразившихся. В настоящий момент заражены 34282 человек. 468 заболевших умерли.
Состояние 303 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 98 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 172 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
731 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 27014 выздоровели после коронавируса.
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены около 15500 тестов (примерно вдвое меньше, чем в будние дни прошлой недели).
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5065), Бней Брак (2792), Тель-Авив-Яффо (2133), Бейтар Илит (1064), Ашдод (1030), Петах-Тиква (1029).
Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.
Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).