Коронавирус в Израиле: более 27 тысяч признаны выздоровевшими

Вечером в воскресенье, 26 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 61764 заразившихся. В настоящий момент заражены 34282 человек. 468 заболевших умерли.

Состояние 303 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 98 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 172 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

731 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 27014 выздоровели после коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5065), Бней Брак (2792), Тель-Авив-Яффо (2133), Бейтар Илит (1064), Ашдод (1030), Петах-Тиква (1029).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).