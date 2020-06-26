Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены более 5600 человек

Около 18:00 в пятницу, 26 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 22800 заболевших. В настоящий момент заражены 5614 человек. 314 заболевших умерли (+1 за сутки).

Состояние 46 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 48 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 16872 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 17454 тестов.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 26 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 1720, пятеро умерли. 620 заразившихся выздоровели. В настоящее время инфицированы 1095 человек. Более 5000 человек находятся на карантине.

В секторе Газы новых заразившихся за последние сутки не выявлено.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в некоторых арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 26 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 492709 человек (6755 за последние сутки), около 9,8 млн заразились, более 3,9 млн инфицированы в настоящее время, более 5,3 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5,1%.

Уже 30 дней на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (126780 умерших, за сутки умерли 2499 человек, летальность 5,1%). Далее следуют Бразилия (55054, 1180, 4,5%), Великобритания (43301, 149, 14,0%), Италия (34678, 3, 14,5%), Франция (29752, 21, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,8%; минздрав Испании 25 июня дал другую оценку – 28330, +3 по сравнению с данными за 24 июня), Мексика (25060, 736, 12,3%), Индия (15308, 401, 3,1%), Иран (10130, 134, 4,7%), Бельгия (9726, 4, 15,9%), Германия (9209, 0, 4,8%), Перу (8761, 175, 3,3%), Россия (8605, 92, 1,4%), Канада (8566, 23, 8,2%), Нидерланды (6100, 3, 12,2%), Швеция (5230, 21, 8,2%), Турция (5046, 21, 2,6%), Чили (4903, 172, 1,9%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.





