СМИ: "Мосад" доставил в Израиль китайскую вакцину против коронавируса

Служба внешней разведки Израиля ("Мосад") доставила китайскую вакцину против коронавируса в Израиль несколько недель назад, сообщает сайт N12/"Мако".

Работа с китайской вакциной необходима для изучения различных вариантов вакцинации в дополнение к национальной программе создания вакцины, которой занимаются израильские специалисты, поясняется в публикации.

Зарубежные СМИ ранее сообщали, что в КНР от коронавируса уже были вакцинированы сотни тысяч людей, хотя необходимые испытания еще не завершены.

Разработкой вакцин против коронавируса в Китае занимаются три группы: Sinovac, Институты вирусологии в Ухане и Пекине. Китайские лаборатории используют классическую технологию, заключающуюся в инокуляции инактивированного вируса Sars-Cov-2. Процесс изготовления и производства довольно сложен, но его достоинством является то, что он уже известен.

Отметим, что привлечение "Мосада" к доставке китайской вакцины в Израиль, по всей видимости, связано с высокой ответственностью за безопасность транспортировки. Китай продает свои вакцины многим заинтересованным странам.

Испытания израильской вакцины против коронавируса

25 октября Институт биологических исследований имени Вейцмана сообщил, что хельсинская комиссия минздрава разрешила приступить к проведению первого этапа клинических испытаний израильской вакцины от коронавируса на людях. Клинические испытания начнутся 1 ноября, для этого подготовлено 25 тысяч порций вакцины.

Испытания вакцины продлятся не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов. В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную дозировку вакцины и следить за ее безопасностью.

19 октября во время визита министра обороны Бени Ганца в Институт имени Вейцмана впервые упомянуто название, которое для своей вакцины выбрали израильские исследователи. Директор института Вейцмана профессор Шмуэль Шапиро сообщил, что она будет называться Brilife.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, открывая 25 октября заседание кабинета министров, пожелал успехов израильскими ученым. При этом он говорил, что параллельно продолжает работать над тем, чтобы доставить вакцину из-за границы. "Мы должны обеспечить получение вакцины, потому в конечном счете именно вакцина, позволит купировать болезнь и взять ее под контроль, как это происходило с другими эпидемиями".





