Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены менее 14 тысяч человек

В 7:30, в понедельник, 26 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:40 утра. Сравнение с данными за 25 октября невозможно, так как в воскресенье минздрав не публиковал данные из-за "технической неисправности" облачных серверов компании NetApp, возникшей при переходе Израиля на зимнее время (первый отчет после сбоя был опубликован около полуночи).

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 310148 заразившихся (по оценке минздрава, за сутки выявлены 559 новых заразившихся). При этом в настоящий момент заражены 13911 человек. 293838 выздоровели после коронавируса. 2397 заболевших COVID-19 умерли.

942 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 506 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 206 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 131 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 20835 тестов.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1951). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) процент госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелом менее 3% (почти достигнуто).

Вечером 25 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом проголосовал за продление действующих ограничений до следующего воскресенья, 1 ноября. Единственное послабление, одобренное кабинетом, касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе учебными заведениями. В них могут принимать участие до 15 человек.

В совместном заявлении министерства здравоохранения и министерства главы правительства говорится, что действующие ограничения будут продлены до 1 ноября. В сообщении подчеркивается, что это соответствует утвержденной стратегии выхода из карантина, которая предусматривает двухнедельный перерыв при переходе к новому этапу послаблений.

В самом начале обсуждения глава правительства Биньямин Нетаниягу отверг предложение минздрава организовать обучение в начальных классах в режиме "капсул". По его словам, это стоило бы государству миллиарды шекелей, и таких денег бюджете нет. В настоящий момент обсуждается возможность разделить классы на две группы, каждая из которых будет учиться по три дня.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе заседания возникли серьезные разногласия между минфином и минздравом по поводу возобновления работы торговых точек. Минфин предлагал при соблюдении "фиолетового стандарта" разрешить открыться магазинам, имеющим отдельный вход, а также разрешить бизнесам оказывать услуги клиентам при соблюдении расстояния в семь квадратных метров на человека, при ограничении в пять человек. На открытом воздухе предлагалось разрешить обслуживать до 20 клиентов. По словам экономистов ведомства, это позволило бы вернуть из неоплачиваемых отпусков 80 тысяч израильтян. Исраэль Кац утверждал, что открытие малых бизнесов и начальных школ является "разумным и оправданным" шагом. Представители минздрава в ответ на это заявили: если не соблюдать осторожность и не следовать имеющейся стратегии, начнется третья волна эпидемии, которая потребует введения строгого карантина.

Детали, касающиеся организации учебного процесса, будут еще обсуждаться на этой неделе.

Члены кабинета также проголосовали за то, чтобы объявить Эйлат и курорты Мертвого моря "зелеными туристическими зонами". Для въезда в "зеленую зону" потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.





