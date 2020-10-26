Коронавирус в Израиле: за 12 часов в статистике минздрава количество умерших увеличилось на 49 человек

В 21:48, в понедельник, 26 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 310851 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 13541 человек. 294854 выздоровели после коронавируса. 2453 заболевших COVID-19 умерли.

877 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 496 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 211 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 134 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 21660 тестов. 1,9% из них были положительными.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Во время еженедельного инструктажа для прессы глава отдела общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрой-Прайс сообщила, что в последние дни начал расти коэффициент распространения инфекции (Rt). По ее словам, специалисты к этому были готовы, понимая, что снятие ограничений неизбежно приведет к росту этого показателя. Вместе с тем она отметила, что в дальнейшем необходимо действовать с большой осторожностью, так как количество выявляемых случаев может увеличиваться очень быстро.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1939). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Кабинет по коронавирусу продлил действие всех ограничений до 1 ноября

Вечером 25 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом проголосовал за продление действующих ограничений до следующего воскресенья, 1 ноября. Единственное послабление, одобренное кабинетом, касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе учебными заведениями. В них могут принимать участие до 15 человек.

В совместном заявлении министерства здравоохранения и министерства главы правительства говорится, что действующие ограничения будут продлены до 1 ноября. В сообщении подчеркивается, что это соответствует утвержденной стратегии выхода из карантина, которая предусматривает двухнедельный перерыв при переходе к новому этапу послаблений.

Члены кабинета также проголосовали за то, чтобы объявить Эйлат и курорты Мертвого моря "зелеными туристическими зонами". Для въезда в "зеленую зону" потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

В понедельник, 26 октября, обсуждение возможных послаблений продолжилось. В соответствии с решением кабинета, в воскресенье, 1 ноября, вернутся к занятиям учащиеся с первого по четвертый класс. Учащиеся первых и вторых классов будут поделены на две группы, каждая из которых будет посещать школу три дня в неделю. Дети должны будут находиться на уроках в защитных масках.