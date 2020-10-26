Коронавирус в Израиле: за 12 часов в статистике минздрава количество умерших увеличилось на 49 человек
В 21:48, в понедельник, 26 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 310851 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 13541 человек. 294854 выздоровели после коронавируса. 2453 заболевших COVID-19 умерли.
877 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 496 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 211 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 134 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
За последние сутки проведены 21660 тестов. 1,9% из них были положительными.
Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.
Во время еженедельного инструктажа для прессы глава отдела общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрой-Прайс сообщила, что в последние дни начал расти коэффициент распространения инфекции (Rt). По ее словам, специалисты к этому были готовы, понимая, что снятие ограничений неизбежно приведет к росту этого показателя. Вместе с тем она отметила, что в дальнейшем необходимо действовать с большой осторожностью, так как количество выявляемых случаев может увеличиваться очень быстро.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1939). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.
Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) процент госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелом менее 3% (почти достигнуто).
Кабинет по коронавирусу продлил действие всех ограничений до 1 ноября
Вечером 25 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом проголосовал за продление действующих ограничений до следующего воскресенья, 1 ноября. Единственное послабление, одобренное кабинетом, касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе учебными заведениями. В них могут принимать участие до 15 человек.
В совместном заявлении министерства здравоохранения и министерства главы правительства говорится, что действующие ограничения будут продлены до 1 ноября. В сообщении подчеркивается, что это соответствует утвержденной стратегии выхода из карантина, которая предусматривает двухнедельный перерыв при переходе к новому этапу послаблений.
Члены кабинета также проголосовали за то, чтобы объявить Эйлат и курорты Мертвого моря "зелеными туристическими зонами". Для въезда в "зеленую зону" потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
В понедельник, 26 октября, обсуждение возможных послаблений продолжилось. В соответствии с решением кабинета, в воскресенье, 1 ноября, вернутся к занятиям учащиеся с первого по четвертый класс. Учащиеся первых и вторых классов будут поделены на две группы, каждая из которых будет посещать школу три дня в неделю. Дети должны будут находиться на уроках в защитных масках.
Учащиеся третьих и четвертых классов будут разбиты на небольшие группы ("капсулы"), и они будут учиться каждый день. Согласно решению кабинета, возобновятся занятия в продленных группах. Каждая группа будет содержать не более 28 детей из одной учебной параллели, и не более трех "капсул". В совместном заявлении министерств здравоохранения и главы правительства указывается, что министр просвещения обратится к главам местных советов с тем, чтобы они помогли избежать соприкосновения групп в "продленке". Подвозка школьников будет осуществляться в том же режиме, в котором осуществлялась до сегодняшнего дня, однако в автобусах будут установлены перегородки, а дети должны будут носить маски. В официальном сообщении, разосланном в средства массовой информации по итогам совещания, указывается, что схема работы начальной школы является временной. Окончательное решение будет принято после того, как правительство изучит данные по заболеваемости в детских садах. 1 ноября также откроются парикмахерские, салоны красоты, а также поликлиники и кабинеты альтернативной медицины. Возобновятся занятия по вождению, будут разрешены индивидуальные занятия с тренером. Полный список минздрав учреждений, которые смогут вернуться к работе, будет в ближайшие дни опубликован минздравом. При этом в решении кабинета указывается, что все услуги должны оказываться клиенту "один на один".
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