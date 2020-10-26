Коронавирус в Израиле: сокращается число больных, растет коэффициент распространения инфекции

В 19:41, в понедельник, 26 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:07. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 310600 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 13375 человек. 294782 выздоровели после коронавируса. 2440 заболевших COVID-19 умерли.

903 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 486 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 196 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 142 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 21012 тестов. 1,9% из них были положительными.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Во время еженедельного инструктажа для прессы глава отдела общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрой-Прайс сообщила, что в последние дни начал расти коэффициент распространения инфекции (Rt). По ее словам, специалисты к этому были готовы, понимая, что снятие ограничений неизбежно приведет к росту этого показателя. Вместе с тем она отметила, что в дальнейшем необходимо действовать с большой осторожностью, так как количество выявляемых случаев может увеличиваться очень быстро.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1931). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Кабинет по коронавирусу продлил действие всех ограничений до 1 ноября

Вечером 25 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом проголосовал за продление действующих ограничений до следующего воскресенья, 1 ноября. Единственное послабление, одобренное кабинетом, касается мероприятий, проводимых на открытом воздухе учебными заведениями. В них могут принимать участие до 15 человек.

В совместном заявлении министерства здравоохранения и министерства главы правительства говорится, что действующие ограничения будут продлены до 1 ноября. В сообщении подчеркивается, что это соответствует утвержденной стратегии выхода из карантина, которая предусматривает двухнедельный перерыв при переходе к новому этапу послаблений.

В самом начале обсуждения глава правительства Биньямин Нетаниягу отверг предложение минздрава организовать обучение в начальных классах в режиме "капсул". По его словам, это стоило бы государству миллиарды шекелей, и таких денег бюджете нет. В настоящий момент обсуждается возможность разделить классы на две группы, каждая из которых будет учиться по три дня.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе заседания возникли серьезные разногласия между минфином и минздравом по поводу возобновления работы торговых точек. Минфин предлагал при соблюдении "фиолетового стандарта" разрешить открыться магазинам, имеющим отдельный вход, а также разрешить бизнесам оказывать услуги клиентам при соблюдении расстояния в семь квадратных метров на человека, при ограничении в пять человек. На открытом воздухе предлагалось разрешить обслуживать до 20 клиентов. По словам экономистов ведомства, это позволило бы вернуть из неоплачиваемых отпусков 80 тысяч израильтян. Исраэль Кац утверждал, что открытие малых бизнесов и начальных школ является "разумным и оправданным" шагом. Представители минздрава в ответ на это заявили: если не соблюдать осторожность и не следовать имеющейся стратегии, начнется третья волна эпидемии, которая потребует введения строгого карантина.

Детали, касающиеся организации учебного процесса, будут еще обсуждаться на этой неделе.

Члены кабинета также проголосовали за то, чтобы объявить Эйлат и курорты Мертвого моря "зелеными туристическими зонами". Для въезда в "зеленую зону" потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.