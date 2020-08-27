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NEWSru.co.il :: Здоровье27 августа 2020 г., 11:08

Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены почти 2000 заразившихся, 18 заболевших умерли

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Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены почти 2000 заразившихся, 18 заболевших умерли Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в четверг, 27 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 109039 (+1961 за сутки) заразившихся. В настоящий момент заражены 21145 (+564) человек. 87017 (+1134) выздоровели после коронавируса. 877 (+18) заболевших умерли.

858 (+8) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 428 (+2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 124 (+2) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 173 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 33382 теста.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2985), Бней Брак (927), Тель-Авив-Яффо (803), Ашдод (718), Модиин Илит (585).


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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 45-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:08. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:26, вышел на официальном сайте в 11:03 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


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