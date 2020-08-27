Коронавирус в Израиле: 420 больных в тяжелом состоянии, 115 подключены к аппаратам ИВЛ

С начала пандемии в стране было выявлено 110186 заразившихся. В настоящий момент заражены 215895 человек. 87714 выздоровели после коронавируса. 883 заболевших умерли. 848 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Вечером в четверг, 27 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 110186 заразившихся. В настоящий момент заражены 215895 человек. 87714 выздоровели после коронавируса. 883 заболевших умерли.

848 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 410 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 115 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 170 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2985), Бней Брак (927), Тель-Авив-Яффо (803), Ашдод (718), Модиин Илит (585).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 45-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:08. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:26, вышел на официальном сайте в 11:03 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".