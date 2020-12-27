Коронавирус в Израиле: более 1000 зараженных в больницах, свыше 600 в тяжелом состоянии

В 11:50, в воскресенье, 27 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:04 утра. Сравнение с данными за 26 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 400099 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 35560 человек. 361317 выздоровели после коронавируса. 3222 заболевших COVID-19 умерли.

1056 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 604 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 172 из них в критическом состоянии, 145 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 208 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 64898 тестов. В 4,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

В воскресенье, 27 декабря, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил, что в первую неделю вакцинации – с 20 по 26 декабря – первую дозу вакцины от коронавируса получили 280 тысяч граждан Израиля. Из них 68 тысяч были привиты в минувшие выходные. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что в течение 30 дней в Израиле будут сделаны 4,5 миллиона прививок. Так как каждый человек должен получить 2 порции, за месяц, как обещал Нетаниягу, прививку получат 2,25 миллиона граждан Израиля.

В ближайшее время в минздраве надеются достичь такого масштаба вакцинации населения, при котором прививки будут получать около 150 тысяч человек в день. По оценке минздрава, в течение месяца миллионы израильтян получат не только первую, но и вторую дозу вакцины.

Успех кампании по вакцинации зависит от двух основных факторов: увеличения поставок вакцин Pfizer и Moderna в Израиль и активности граждан.

В настоящее время ни о какой нехватке вакцины речи не идет, более того, предполагается, что прививки будут производиться 7 дней в неделю 24 часа в сутки. При таких темпах, по данным минздрава, к концу марта большинство населения может быть вакцинировано. Планируется, что помогать в осуществлении вакцинации будут сотни медиков Армии обороны Израиля.