Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены почти 36 тысяч человек

Вечером в понедельник, 27 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 62626 заразившихся. В настоящий момент заражены 35982 человек. 474 заболевших умерли.

Состояние 310 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 96 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 165 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

739 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 27077 выздоровели после коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5335), Бней Брак (2959), Тель-Авив-Яффо (2193), Бейтар Илит (1099), Ашдод (1082), Петах-Тиква (1077).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).