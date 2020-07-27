Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
27 - 30°
Эйлат:
32 - 42°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье27 июля 2020 г., 19:35

Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены почти 36 тысяч человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены почти 36 тысяч человек

Вечером в понедельник, 27 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 62626 заразившихся. В настоящий момент заражены 35982 человек. 474 заболевших умерли.

Состояние 310 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 96 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 165 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

739 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 27077 выздоровели после коронавируса.


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Но 25-27 июля оно заметно снизилось: за последние сутки проведены 12127 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5335), Бней Брак (2959), Тель-Авив-Яффо (2193), Бейтар Илит (1099), Ашдод (1082), Петах-Тиква (1077).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:57 Компания Moderna приступает к третьему этапу испытания вакцины от коронавируса
19:35 Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены почти 36 тысяч человек
19:17 ЦАХАЛ: число зараженных коронавирусом составляет 626 человек
17:46 СМИ: Гамзо собирает профессиональный штаб по борьбе с коронавирусом
14:36 Пресс-секретарь правительства Ирана заразился коронавирусом
13:22 Коронавирус в Палестинской автономии: 80 умерших, число инфицированных сокращается
11:03 Официальные данные по коронавирусу в России: более 818 тысяч заразившихся, не менее 13354 умерших
10:48 Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены более 35 тысяч человек
10:24 Минздрав Украины: около 66 тысяч заразившихся коронавирусом, не менее 1616 умерших
06:03 Жертвами коронавирусной болезни в мире стали около 651 тыс. человек, заразившихся более 16,4 млн
...