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NEWSru.co.il :: Здоровье27 июля 2020 г., 10:48

Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены более 35 тысяч человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены более 35 тысяч человек Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в понедельник, 27 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 62626 заразившихся (+1948 за сутки). В настоящий момент заражены 35076 человек (+1111). 473 (+9) заболевших умерли.

Состояние 317 (-12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 104 (+4) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 179 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

739 (-25) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 27077 (+160) выздоровели после коронавируса.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. Но 25-27 июля оно заметно снизилось: за последние сутки проведены 12119 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5152), Бней Брак (2854), Тель-Авив-Яффо (2156), Бейтар Илит (1090), Ашдод (1061), Петах-Тиква (1050).


Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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