В субботу, 27 июня, в больнице "Адаса" умерла 19-летняя девушка, у которой был диагностирован коронавирус. Также она страдала тяжелым хроническим заболеванием. В последние полторы недели пациентка была подключена к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации (насыщения крови кислородом).

Из больницы "Адаса" сообщили, что несколько сотрудников стационара, находившихся в непосредственном контакте с этой пациенткой, заразились COVID-19. Они помещены на карантин.

В общей сложности в Израиле было зарегистрировано 22800 заболевших. По состоянию на 26 июня заражены 5614 человек. 315 заболевших умерли.

Около 190 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 16872 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,4%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 17454 тестов.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 27 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 1862, пятеро умерли. 620 заразившихся выздоровели. Более 5000 человек находятся на карантине.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в некоторых арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 27 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 497963 человека (5254 за последние сутки), более 9,9 млн заразились, более 4 млн инфицированы в настоящее время, более 5,3 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5%.

Уже 31 день на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (127640 умерших, за сутки умерли 860 человек, летальность 5%). Далее следуют Бразилия (56109, 1055, 4,4%), Великобритания (43557, 184, 14%), Италия (34708, 30, 14,5%), Франция (29778, 26, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,8%; минздрав Испании 25 июня дал другую оценку – 28330, +3 по сравнению с данными за 24 июня), Мексика (25779, 719, 12,4%), Индия (15689, 381, 3,1%), Иран (10239, 109, 4,7%), Бельгия (9731, 5, 15,9%), Германия (9209, 0, 4,7%), Перу (8939, 178, 3,3%), Россия (8781, 176, 1,4%), Канада (8570, 4, 8,2%), Нидерланды (6103, 3, 12,2%), Швеция (5280, 50, 8,1%), Чили (5068, 165, 1,9%), Турция (5065, 19, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.





