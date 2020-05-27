Минздрав: возможно, каждый пятый иностранный рабочий в Тель-Авиве заражен коронавирусом

В среду, 27 мая, министерство здравоохранения сообщило о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией среди нелегалов и иностранных рабочих в Тель-Авиве.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Кэти Дор передала, что минздрав и больничные кассы проверили на COVID-19 41 нелегального рабочего на центральной автобусной станции в Тель-Авиве, 9 тестов оказались положительными.

Согласно оценкам больницы "Ихилов", участвовавшей в проведении анализов, возможно, каждый 5-й иностранный рабочий болен.

По данным минздрава за 26 мая, с начала эпидемии в Израиле было зарегистрировано 16757 заболевших (23 за последние сутки). В настоящий момент заражены 2019 человек.

281 заболевший умер (0 за последние сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

37 в тяжелом состоянии (33 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 36 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последних недель число тяжелобольных постепенно сокращается.

14457 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 117 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 35-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

Со среды официально начинается пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

Снятие карантина в Израиле: какие изменения произойдут в скором времени



Правительство Израиля в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения и других релевантных министерств утвердило дальнейшее послабление карантина в стране.

Уже в среду, 27 мая, в Израиле будут открыты для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, открываются спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.

Коронавирус в Палестинской автономии

Во вторник, 26 мая, министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что за последние сутки в ПА не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, при этом восемь заболевших ранее вылечились.

Вскоре после этого минздрав Газы объявил, что в секторе выявлено трое новых заболевших.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 605, четверо умерли, 484 выздоровели. При этом в статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля. В отчете минздрава ПА дословно говорится следующее: "Всего выявлено 605 случаев, из которых 319 были в мухафазе Иерусалима, 228 в других северных мухафазах, 58 в южных мухафазах. В настоящее время больны 114 человек, в том числе 60 в мухафазе Иерусалим, 18 в мухафазе Хеврон и 39 в южных мухафазах". (Под южными мухафазами (провинциями) подразумевается сектор Газы, Хеврон, Иерусалим и территория ПА к северу от Иерусалима относятся к северным мухафазам.)

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 40000 человек. Более 90 тысяч жителей ПА находились на карантине.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 26 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 350087 человека (3033 за одни последние сутки), около 5,6 млн заболели, около 2,9 млн инфицированы в настоящее время, около 2,4 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,3%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (99805 умерших, за сутки умерли 505 человек, летальность 5,8%). Далее следуют Великобритания (36983 умерших, 52 за сутки, летальность 14,1%), Италия (32877, 92, 14,3%), Испания (28752, ?, 10,2%), Франция (28432, 65, 15,5%), Бразилия (23522, 806, 6,2%), Бельгия (9312, 32, 16,2%), Германия (8428, 57, 4,7%), Мексика (7633, 237, 10,7%), Иран (7451, 34, 5,4%), Канада (6654, 121, 7,6%), Нидерланды (5830, 8, 12,8%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,7 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Италии. Коронавирус был подтвержден более чем у 16700 израильтян, 281 из них умер (еще двое израильтян умерли в Италии и Украине).

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