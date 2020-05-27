Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 36 новых случаев заражения, выросло количество тяжелых больных

Вечером в среду, 27 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 16793 заболевших (36 за последние сутки). В настоящий момент заражены 1942 человека.

281 заболевший умер (0 за последние сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

41 в тяжелом состоянии (38 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 34 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что за последние сутки число тяжелых больных увеличилось.

14570 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 111 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 35-м месте. См. подробнее

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 5010 таких тестов.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.

Коронавирус в Палестинской автономии

В среду, 27 мая, министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в Байт-Уле (мухафаза Хеврон) выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. В то же время минздрав Газы сообщил о трех новых заболевших.

Министерство здравоохранения ПА заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 613, четверо умерли, 484 выздоровели. При этом в статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля. По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 40000 человек.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

5 мая председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас подписал указ о продлении на 30 дней режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 27 мая, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 354250 человек (4163 за одни последние сутки), около 5,7 млн заболели, около 2,9 млн инфицированы в настоящее время, более 2,4 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,2%.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,7 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Италии.

Коронавирус был подтвержден почти у 17000 израильтян, 281 из них умер (еще двое израильтян умерли в Италии и Украине).

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