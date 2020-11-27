Коронавирус в Израиле: зараженных на данный момент около 9600, тяжелобольных – 275

В 7:34, в пятницу, 27 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:27 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 333443 заразившихся (+1126 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 9575 человек (+153 за сутки). 321034 (+965 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2834 заболевших COVID-19 умерли (+8 за сутки).

504 (-6 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 275 (-7) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 110 (-3) из них в критическом состоянии, 117 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 68 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 53667 тестов. В 2,0% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1207), Нацерете (444) и Хайфе (350). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Израилю угрожает "третий всеобщий карантин"

Вечером 26 ноября профессор Нахман Аш провел свой первый брифинг в качестве координатора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Брифинг проводился на фоне роста количества выявляемых ежедневно новых случаев заражения.

Координатор по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Израиле ведется подготовка к кампании общенациональной вакцинации. "Я надеюсь, что по окончании кампании мы сможем сказать, что народ Израиля победил коронавирус. Но для этого потребуется время", – сказал он, и добавил, что, по его мнению, вакцинация населения будет закончена к концу 2021 года.

Координатор отметил, что рост количества выявляемых случаев заражения вызывает тревогу. В настоящее время индекс репродукции (индекс инфицирования коронавирусом, R) превышает поставленную правительством цель – 1. Он добавил, что "третий карантин" по-прежнему находится на повестке дня. "Количество больных намного выше желаемых показателей, количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения превысило тысячу. "Начинают работать школы, в рамках эксперимента открываются торговые центры, все это может привести к новому локдауну", – сказал он, добавив, что только придерживаясь строгих правил можно приспособиться к жизни в условиях коронавируса.

Нахман Аш также сообщил, что рассматривается возможность выдачи "зеленых загранпаспортов", позволяющих их обладателям летать за границу и по возвращению из "красных" стран, не проходить через обязательный карантин. Он сообщил, что в ближайшие дни больничные кассы начнут проводить серологические тесты.

Отметим, что вечером 26 ноября телеканал "Кан-11" рассказал о планах минздрава выдавать специальные сертификаты, освобождающие их обладателей от соблюдения режима карантина после контакта с больным коронавирусом, а также позволяющие без дополнительных анализов и тестов посещать курорты Эйлата и Мертвого моря. По информации телеканала, на серологические тесты будут приглашены израильтяне, в семье которых был больной коронавирусом, но они сами не заразились, а также персонал домов престарелых, жильцы домов престарелых и их родственники.