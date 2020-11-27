Коронавирус в Израиле: заражены около 9700 человек, более 500 в больницах

В 11:18, в пятницу, 27 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:36.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 333557 заразившихся (+1137 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 9686 человек (+171 за сутки). 321035 выздоровели после коронавируса (+957 за сутки). 2836 заболевших COVID-19 умерли (+9 за сутки).

504 заболевших в больницах (-8 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 279 (-15) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 (-8) из них в критическом состоянии, 108 (-4) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 75 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 53678 тестов. В 2,0% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1214), Нацерете (460) и Хайфе (352). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Ослабление режима карантина

В пятницу, 27 ноября, в рамках пилотного проекта, утвержденного министерством здравоохранения и правительством, открылись 15 торговых центров: "Биг Фэшн" (Бейт-Шемеш), "Сентр 1" (Иерусалим), торговый центр Арада, "M а-Дерех" (развязка Бейт-Янай), "Шиват а-Кохавим" (Герцлия), "Шароним" (Од а-Шарон), "Лев а-Мифрац" (Хайфа), "Арена" (Нагария), торговый центр в Ноф а-Галиль, "Офер" (Беэр-Шева), "Офер" (Петах-Тиква), "Кирьон", "Азриэли" (Хайфа), "Малха" (Иерусалим) и "Аялон".

Для широкой публики были открыты семь музеев, в их числе Музей Израиля, Тель-Авивский художественный музей, Музей Эрец-Исраэль и "Мадатек" в Холоне.

С воскресенья, 29 ноября, в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах возобновляется очная учеба для 11-12 классов.

Израилю угрожает "третий всеобщий карантин"

Вечером 26 ноября профессор Нахман Аш провел свой первый брифинг в качестве координатора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Брифинг проводился на фоне роста количества выявляемых ежедневно новых случаев заражения.

Координатор по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Израиле ведется подготовка к кампании общенациональной вакцинации. "Я надеюсь, что по окончании кампании мы сможем сказать, что народ Израиля победил коронавирус. Но для этого потребуется время", – сказал он, и добавил, что, по его мнению, вакцинация населения будет закончена к концу 2021 года.

Нахман Аш призвал израильтян подготовиться, что весь будущий год придется жить в условиях эпидемии.

Координатор отметил, что рост количества выявляемых случаев заражения вызывает тревогу. В настоящее время индекс репродукции (индекс инфицирования коронавирусом, R) превышает поставленную правительством цель – 1. Он добавил, что "третий карантин" по-прежнему находится на повестке дня. "Количество больных намного выше желаемых показателей, количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения превысило тысячу. "Начинают работать школы, в рамках эксперимента открываются торговые центры, все это может привести к новому локдауну", – сказал он, добавив, что только придерживаясь строгих правил можно приспособиться к жизни в условиях коронавируса.

Отметим, что вечером 26 ноября телеканал "Кан-11" рассказал о планах минздрава выдавать специальные сертификаты, освобождающие их обладателей от соблюдения режима карантина после контакта с больным коронавирусом, а также позволяющие без дополнительных анализов и тестов посещать курорты Эйлата и Мертвого моря. По информации телеканала, на серологические тесты будут приглашены израильтяне, в семье которых был больной коронавирусом, но они сами не заразились, а также персонал домов престарелых, жильцы домов престарелых и их родственники.