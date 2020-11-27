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NEWSru.co.il :: Здоровье27 ноября 2020 г., 18:57

Коронавирус в Израиле: 278 больных в тяжелом состоянии, 116 из них - в критическом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 278 больных в тяжелом состоянии, 116 из них - в критическом

Вечером в пятницу, 27 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 14:25.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 333802 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 9616 человек. 2839 заболевших COVID-19 умерли.

503 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 278 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 из них в критическом состоянии, 106 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 75 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 53694 теста. В 2,0% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1255), Нацерете (448) и Хайфе (334). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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