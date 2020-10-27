Коронавирус в Израиле: менее 200 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

В 18:40, во вторник, 27 октября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:43.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 311622 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 12586 человек. 296570 выздоровели после коронавируса. 2463 заболевших COVID-19 умерли.

835 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 464 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 196 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 123 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 40464 тестов. В 1,8% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1847). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто).