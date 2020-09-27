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NEWSru.co.il :: Здоровье27 сентября 2020 г., 11:11

Минздрав Израиля: за неделю выявлены почти 44 тысячи заразившихся, более 220 больных умерли

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Минздрав Израиля: за неделю выявлены почти 44 тысячи заразившихся, более 220 больных умерли

Около 11:00 в воскресенье, 27 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса (верные на 9:27). Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 229374 заразившихся (+43884 за неделю; темпы прироста числа зараженных заметно возросли по сравнению с прошлой неделей). В настоящий момент заражены 68788 человек (+18039 за неделю). 159136 выздоровели после коронавируса (+25624 за неделю). 1450 заболевших умерли (+221 за неделю, рекордный показатель, на 100 человек больше, чем за предыдущую неделю).

1512 (+251 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 749 (+142) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 196 (+43) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 267 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 46390 тестов (один из самых высоких показателей в мире). В 13% случаев результат теста был положительным.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7453), Бней Брак (4045), Ашдод (3015), Тель-Авив-Яффо (2241), Петах-Тиква (1841), Нетания (1808), Модиин Илит (1724), Беэр-Шева (1624), Хайфа (1453), Холон (1426), Ришон ле-Цион (1399), Бейт-Шемеш (1211), Эльад (1189), Реховот (1178), Ашкелон (1103), Бейтар-Илит (1087). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных (более 1000). Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Свыше 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,7%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее


С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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